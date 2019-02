”Jag vill inte tävla i musik som artist”

Han skriver låtar i Nashville, producerar låtar åt Jill Johnson, släpper själv låtar titt som tätt och är med i Melodifestivalen som låtskrivare bakom bidraget ”Om om och om igen”. Nog går det i ett för Hässleholmssonen Robin Stjernberg.

Fem snabba Bästa Mellolåt du skrivit?

– Måste svara ”You”. Det var en trampolin för mig, utan den hade jag inte hållit på med musik idag.

Mellolåt du önskar att du hade skrivit?

– Vilken som helst av Abba-låtarna.

Mellolåt du är glad att du inte är upphovsman till?

– Haha, nej, den får jag nog passa på. Men jag kan ju säga att det finns en del alternativ.

Måste finnas med i en Mellolåt?

– Jag tycker mer och mer att det inte finns något som är en Mellolåt. Det kan verkligen vad som helst. Men för att var ett lyckat bidrag så ska det vara en stark och trovärdig artist, låten får gärna växa så att det finns en utvecklingskurva och så är det viktigt med ett bra nummer.

Får absolut inte finnas med i en Mellolåt?

– Bitterhet hör inte hemma i Mellon. Mellon ska vara folkets tävling, det är ett underhållningsprogram och ska vara något fint. Så jag tycker att det är viktigt med respekt och mycket kärlek i det här programmet.

För två år sedan gick Robin Bengtsson segrande ur Melodifestivalen med låten ”I can´t go on”. Bakom bidraget stod bland andra Robin Stjernberg som själv vann samma tävling 2013 med bidraget ”You” som han själv också var med och skrev. Nu är det dags igen. I kvällens deltävling är Stjernberg en av låtskrivarna bakom ”Om om och om igen” som framförs av den forne FO:O-medlemmen Omar Rudberg. Men hur följer man egentligen upp två vinnarbidrag?

– Jag har ingen aning! Mitt mål är helt ärligt inte att det ska bli en vinnare. För mig är det viktigt att konst och musik får komma till mig, jag tänker inte det minsta på tävlingen när jag skriver. Men vi får se om jag är lika kaxig nu när det faktiskt är dags för Omar ikväll, säger Robin Stjernberg och skrattar.

”Om om och om igen” beskriver han som en poplåt med mycket attityd, med text på både svenska och spanska, där det absolut bästa i hela bidraget är artisten själv. Omar Rudberg.

– Omar får verkligen skina. Han är en unik människa som gör något väldigt coolt på scen. Han är en jättestark karaktär och låter både en manlig och feminin sida komma fram samtidigt. Det blir rörelser som man aldrig har sett tidigare kan jag säga, och det är han som har skrivit alla spanska delar i låten.

Robin saknar dock inte själv att stå där på scen och sjunga igen.

– Nej, jag känner att jag har gjort det. Jag är på en plats i livet där jag inte vill tävla i musik som artist. Jag prioriterar att bygga upp och släppa just den musik som symboliserar mig, samtidigt som jag skriver låtar till andra. Det är skönt att få etablera mig ordentligt, både hemma och utomlands, och se på det långsiktiga. Det krävs innan jag eventuellt går in i den här cirkusen som artist igen. För det är en cirkus kan jag säga.

Och ny musik har det blivit. I går släpptes Robin Stjernberg nya låt ”It’s hard to get hurt (when you got nobody)”.

– Det är en poplåt med gospel. Jag gillar verkligen gospel. Det är kul att utnyttja det i ett popformat för man får verkligen den där känslan av tillhörighet, att man inte är ensam. Det visualiserar att man är fler än en på scen.

Under året kommer han att släppa ytterligare låtar. Men om det blir en ep eller ett helt album återstår att se. Kanske beror det på hur många vändor det blir till Nashville där Robin ofta skriver sitt material.

– Jag har länge velat etablera mig utomlands och många tror att jag åker till Nashville för att skriva låtar inom country, men det gör jag inte, det är fortfarande pop. Det finns så otroligt många bra textförfattare i Nashville som verkligen tillför det där djupet i texterna, med en fantastisk twist och finess. Det ger en helt annan dimension till musiken. Detta i kombination med vemodet i melodierna som jag har med mig från den svenska musiken blir otroligt bra, säger Stjernberg.

En av artisterna Robin Stjernberg har jobbat flitigt med på sistone är Jill Johnson. För drygt en vecka släppte hon sin nya singel ”Is it hard being a man” som Robin har producerat.

– Jag har varit med och gjort hennes kommande ep, vi har tre låtar ihop.Hon är så jävla bra, och otroligt inspirerande att jobba med. Så det är väldigt mycket kul som händer nu!