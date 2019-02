Svensk och dansk sträckläsning

Deckarspalten

Blindtunnel (Lind & co) är journalisten och författaren Tove Alsterdals femte spänningsroman och också hennes bästa – hittills. Det vill inte säga lite eftersom alla, från debuten Kvinnorna på stranden (2009) och framåt, har varit suverän läsning med starka, verklighetsförankrade berättelser och snyggt komponerade intriger.

Alla Alsterdals spänningsromaner är fristående men de knyts ihop av just den här ambitionen att berätta något ur vår verklighet, historiskt eller från nuet, som vi kanske inte visste så mycket om tidigare. I hennes andra bok, I tystnaden begravd (2012), har till exempel handlingen kopplingar till de svenskar som på 1930-talet utvandrade till Sovjetunionen för att förverkliga en dröm om ett mer jämlikt samhälle. I den senaste, Vänd dig inte om (2016), tar hon oss med så väl till nutidens Rumänien som tillbaka till mentalsjukhuset Beckombergas historia.

I nya Blindtunnel är det en ganska okänd historisk verklighet som kommer i fokus när Alsterdal låter ett medelålders, svenskt par köpa en gammal vingård i det område i Tjeckien som en gång kallades Sudetenland och varifrån de flesta tyskspråkiga fördrevs efter krigsslutet 1945. Paret, Sonja och Daniel, drömmer om ett nytt liv långt från en grå vardag i Sverige men hamnar i en mardröm när de under renoveringen av vingården öppnar upp en igenmurad vägg i källaren och gör en makaber upptäckt.

Blindtunnel är en riktig bladvändare som det är omöjligt att lägga ifrån sig förrän alla pusselbitar till så väl Sonja och Daniels relation som till historiska och nutida händelser kring byn deras vingård ligger i är hopfogade. Alsterdal berättar det här så infernaliskt bra att man trots det fruktansvärda som avtäcks i huset och i vår europeiska 1900-talshistoria aldrig vill att den här läsningen ska ta slut.

En skicklig berättare är också danska deckardebutanten Sören Sveistrup. Eller debutant är kanske fel uttryckt. Kastanjemannen (Albert Bonniers förlag) är visserligen hans första deckare i bokform men Sveistrup har en lång erfarenhet som manusförfattande, bland annat till de tre säsongerna av den hyllade danska kriminalserien Brottet. Och visst känner man igen en del av upplägget i Kastanjemannen från Brottet – framförallt Sveistrups förmåga att skapa övertygande villospår samtidigt som han aldrig tappar greppet om helheten.

I Kastanjemannen hittas en kvinna mördad på en lekplats i Köpenhamn. Vid kroppen finns en liten kastanjefigur och snart visar det sig att på figuren finns det fingeravtryck från en försvunnen flicka – socialministern Rosa Hartungs dotter som försvann två år innan den mördade kvinna hittas. En man sitter reda i fängelse för mord även om flickans kropp aldrig hittats. Det blir fler mord och fler kastanjemän samtidigt som vi följer utredningen genom de två poliserna Naia Thulin och Mark Hess och får ett helt annat perspektiv genom Rosa och hennes familj.

Många trådar som sagt men Sveistrup håller i dem med stadig hand och resultatet är suveränt deckarläsning.