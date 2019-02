Massavhopp från Labour kan bli nytt parti

Sju tunga parlamentsledamöter lämnar Labourpartiet och bildar en ”oberoende grupp” i brittiska underhuset. Flera av dem har varit ”skuggministrar”, det vill säga partiets talesperson för ett politikområde.

De har en kritisk hållning till Brexit och till Labourledaren Jeremy Corbyn gemensamt. De anser att Labour har gått för långt åt vänster. Avhopparna säger också att Labour har rört sig i rasistisk och antisemitisk riktning under senare år och att Jeremy Corbyn har varit för flat i hanteringen av problemet. Det är inte första gången den kritiken riktas mot Labourledaren.

Den judiska parlamentsledamoten Luciana Berger menar att hon utsatts för antisemitisk mobbning i sin valkrets. Visst stöd för det finns i att hon kallades en ”destruktiv sionist” av en konkurrent.

”De oberoende” betonar att det inte rör sig om ett nytt politiskt parti, utan om en grupp med politiska vildar som kommer att samarbeta. De inte är ensamma inom labour med kritik mot att Jeremy Corbyn gör Brexitprocessen för lätt för Theresa May och det verkar hyfsat sannolikt att detta är första steget mot ett nytt parti. Gruppen har fått kritik just för att de i mycket kommer att fungera som ett parti men genom att man inte kallar sig det måste man inte visa samma transparens kring donationer och andra pengaflöden. Avhopparna uppvaktas redan av krisande Liberaldemokraterna för samarbete. Brexit repar upp den brittiska politiska väven. Martina Jarminder