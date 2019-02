Skyll dig självlinjen

Tillfångatagna IS-anhängare ser ut att kunna bli en diplomatisk surdeg för flera länder. Det finns juridiska, politiska och praktiska problem kring dem som vill återvända till västländer från det sönderfallande ”kalifatet”, som USA:s president Donald Trump menar är besegrat.

Trump uppmanar EU-länderna att se före detta IS-anslutna som sitt ansvar och locka hem dem till ursprungsländerna. Han menar att USA annars kommer att se sig tvingade att släppa dem, vilket underförstått innebär ett säkerhetshot. Det är förbryllade i den mån att hotet även skulle kunna rikta sig mot USA om hundratals IS-trogna släpps fria.

Margot Wallström och Michael Damberg har kommenterat president Trumps begäran med att det från svenskt håll inte finns några planer på att hjälpa svenskar som farit dit att komma tillbaka. Wallström påpekar att man haft den högsta graden av avrådan på resor till IS-kontrollerat territorium sedan 2011. I översättning: skyll er själva. Det finns nog stort väljarstöd för ”skyll er själva” som officiell svensk hållning.

Ett ytterligare problem är att de i de flesta fall inte har begått brott som de kan åtalas för i Sverige. Väl tillbaka här blir det eventuellt inga konsekvenser. Om de stannar i Mellanöstern riskerar de dödsstraff i vissa länder. Huruvida Sverige kan tillåta att svenskar får dödsstraff i ett annat land blir i så fall en komplicerad fråga.

Det är inte givet vad som ska göras åt eller för de barn som fötts med svenska IS-föräldrar, som göteborgsjihadisten Michael Skråmo, som har sju barn.

Både Storbritannien och USA har fått önskemål från tonårsflickor som gifts bort med jihadister och nu är småbarnsmammor om att återvända från IS. De hänvisar till ånger över att ha anslutit sig till gruppen.

Från danskt håll har Socialdemokraterna, Dansk folkeparti och Venstre förklarat att det skulle vara uteslutet för Danmark att ta tillbaka avhoppare. Dansk folkepartis utrikespolitiska talesperson Søren Espersen säger att IS-trognas danska medborgarskap ska ses som förbrukat. Att formellt ta ifrån folk medborgarskapet är sannolikt omöjligt eftersom det inte går att göra folk statslösa. De med dubbelt medborgarskap är en annan historia.

Ett annat perspektiv kommer från den före detta brittiska arméchefen general lord Richard Dannatt, som menar att man tvärtom ska visa nåd, eftersom det formar bilden av det västerländska samhället hur vi behandlar våra fiender. Beter man sig hämndlystet riskerar man att skapa mer våld och kanske ännu ett IS längre fram. Kanske bryter man en ond våldscirkel om man låter dem komma hem och göra avbön.

Nåden måste i så fall balanseras med säkerhetstänkande. Det är viktigt att man tar reda på vilken inställning till våld en person har som i tonåren tyckte att halshuggning var rimligt. Det får ses som en rejäl avvikelse att hylla blodigt våld i ung ålder. Det är begripligt att vanliga medborgare är skeptiska mot faran det kan innebära att återbörda indoktrinerade våldsförhärligande terrorister, även om de numera är småbarnsföräldrar.

Man ska kanske också tänka på att IS har förlorat kampen. Att det inte längre finns något kalifat som vill ta hand om jihadisthustrurna kan bidra till längtan tillbaka till Europa och USA. Det är en ytterst relevant fråga hur man ser till att dessa hemvändare inte använder de jihadistsympatier som lockade dem till IS eller de färdigheter de kan ha fått under tiden i kalifatet till destruktiv verksamhet vid ett eventuellt återvändande. Om återvändare visar sig ligga bakom framtida terroraktioner kommer medborgarnas dom med rätta bli mycket hård. Jihadistnöten är svårknäckt.