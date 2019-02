”Alla har rätt till sina drömmar”

När Thomas Di Leva framförde David Bowies ”Life on Mars” på Diggilooturnén för att hylla sin bortgångne idol, uppstod ett jubel i publiken. Det var så starkt att han direkt insåg att det inte bara var han själv som saknade superstjärnan så mycket.

Nu, ett par år senare, är han aktuell med en hel hyllningskonsert under namnet Changes som gästar Slagthuset i Malmö på fredag och lördag.