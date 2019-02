Den amerikanska jazzsångerskan Ethel Ennis, känd som ”First Lady of jazz”, har avlidit i en ålder av 86 år.

Hon var född i Baltimore, Maryland och blev sin hembygd trogen under större delen av livet.

I ung ålder började hon spela piano i kyrkan och blev snart känd som sångerska. Hon spelade in flera sånger innan debut lp:n kom 1955, Lullabies for losers. Den följdes av A change of scenery (1957) och Have you forgotten (1958).

Därefter turnerade hon med Benny Goodman i Europa under sex år.

Hon uppträdde med många kända artister genom åren. Hon sjöng bland annat titellåten till Mad Monster Party (1967) och bland hennes inspelningar kan nämnas 10 sides of Ethel Ennis (1973), If women ruled the world (1998), Live att the Maryland Inn (1980) och Ennis anyone? live att Montpelier (2005).