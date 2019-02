Rigmor Gustafsson har landat

Hyllningskonsert till Ella Fitzgerald på Malmö Live och egen turné i Sverige, Danmark, Tyskland och Österrike.

Jazzmusikern Rigmor Gustafsson har många roller att axla framöver och släpper dessutom sitt nya album Come home på fredag. Men har man fått chansen att landa ordentligt så går allt betydligt lättare.

Jazzigt på vägarna Rigmor Gustafssons album Come home släpps den 22 februari. Hon turnerar sedan med stopp i bland annat Köpenhamn den 21, 22 och 23 februari på Jazzhus Montmartre och den 10 april på Palladium i Malmö.

Gustafsson är också med i En hyllning till Ella Fitzgerald featuring MSO som spelas på Malmö Live den 28 februari och 1 mars.

Konserten leds av Anders Berglund och andra medverkande artister är Sharon Dyall och Ellen Andersson. Låtarna under kvällen kretsar kring Ella Fitzgeralds tolkningar av George och Ira Gershwins material och konserten i sin helhet bygger på den kritikerrosade föreställningen Ella Fitzgerald & The Gershwin songbook som artisterna och Berglund framförde med Radiosymfonikerna i Berwaldhallen förra året.

Egentligen gillar inte Rigmor Gustafsson att gå in i studion och spela in låtar. Hade hon kunnat hade hon hellre enbart turnerat och spelat live för det är först då de improviserade delarna i låtarna verkligen får komma till sin rätt.

– Att improvisera är en stor del av jazzen och därför känns det märkligt när man sitter i en studio och bestämmer att det är just på det här sättet en låt ska vara. Nästa dag kanske man har kommit på något bättre arrangemang eller utsvävning, jag gillar inte att det blir så definitivt på en skiva. Där är det en version. Punkt. När vi spelar live så stretchar vi alltid en låt så att den låter olika nästan varje gång, säger Rigmor Gustafsson.

Därför var det viktigt för henne att göra inspelningen inför nya albumet Come home på ett annat sätt och framförallt – på hennes sätt.

– På förra skivan hade jag en stor orkester och det var jätteroligt, men jag bestämde rätt snabbt att jag skulle hålla mig till min egen kvartett till den här skivan. Det blir enklare så. Så jag skrev ny musik, och framförallt fick jag ta det i min egen takt. Låtarna har verkligen fått växa till sig och det har inte varit någon som helst stress vilket jag märker direkt på resultatet också. Vi har repat och allteftersom bestämt vad vi gillat och inte gillat. Jag önskar att jag alltid hade haft det så här vid en inspelning, men tiden har aldrig funnits tidigare. Nu känns det verkligen som om jag har fått komma hem, landat i det jag gör och i sättet att uttrycka mig, säger Rigmor Gustafsson.

På Come home samarbetar Gustafsson med en rad olika textförfattare, som Andreas Mattsson, popmusikern från bandet Popsicle, som de senaste åren har skrivit låtar med artister som Lisa Nilsson, Peter Jöback och Carola.

– Han såg mig när jag var med i På spåret, och en dag kom det ett mejl från honom där han frågade lite försiktigt om jag kunde tänka mig ett samarbete för att han tyckte att jag skrev fantastisk musik. Jag blev ju helt till mig, ett mejl från Andreas Mattsson liksom, klart vi skulle samarbeta och det svarade jag honom också. Men sedan när vi träffades, oj så blyga vi var. Jag kände mig nästan naken när jag spelade upp mina låtar för honom för att det var så utlämnande, säger Rigmor och skrattar.

– Men oj så fina låtar det blev sedan. Han får verkligen till en liten känsla av magi i texterna, och jag vill absolut samarbeta fler gånger med honom i framtiden, fortsätter hon.

Med på albumet finns också tolkningar av Joni Mitchells ”Big yellow taxi”, Kate Bushs ”Wuthering heights” och Tanita Tikarams ”Twist in my sobriety”.

– Jag är inte från någon musikfamilj utan växte upp på en bondgård, men hemma fanns det en skiva med Kate Bush. Fråga mig inte hur den hade hamnat där, haha. Jag har sedan dess alltid älskat den här låten. Den är helt magisk. Vi har spelat den på konserter ute ett antal gånger och det blir alltid en fantastisk stämning.

Vad är det svåraste med att tolka andras låtar?

– Att man inte ska bli ihopblandad. Så man måste verkligen göra det på sitt eget sätt. Det är därför jag under en väldigt lång tid konsekvent sa nej till att medverka vid till exempel Monica Zetterlund-hyllningar. Jag har ju hennes versioner i mitt huvud och varför då bara göra något som blir sämre? Och varför rida på någon annans namn? Fast det där har mognat hos mig med tiden och jag har gjort några Zetterlund-hyllningar. Jag tänker att det är av respekt och med en stor dos kärlek som jag gör det för artisterna, för att hylla vad de har betytt för musiken.

Den 28 februari och 1 mars är det återigen dags för Rigmor Gustafsson att hylla en annan artist, nämligen Ella Fitzgerald. Konserterna äger rum på Malmö Live under ledning av dirigenten Anders Björklund tillsammans med Malmö symfoniorkester. Med på scen är även sångerskorna Sharon Dyall och Ellen Andersson.

– Ella Fitzgerald var så inspirerande. Hon och Sarah Vaughan är de två jazzmusiker som jag har lyssnat mest på. När jag lärde mig att spela jazzgitarr så fick jag alltid härma Ellas musik. Och så har vi hennes fantastiska scatsång! Hur skulle egentligen jazzmusiken sett ut utan Ella Fitzgerald? Självklart att hon ska hyllas, men återigen, det är med vördnad och respekt och jag gör det på mitt sätt, säger Rigmor Gustafsson.

