Sean Milliken, känd från TLC realityshow på tv, My 600 lb life, har avlidit i en ålder av 29 år.

I serien följer tv-teamet människor som väger över 270 kilo och deras kamp för att försöka gå ner i vikt.

2016 var Sean Milliken en av stjärnorna i serien. Han vägde då över 400 kilo och låg i sin säng dygnet runt. Han kunde inte stå upp mer än 30 sekunder.

Han lyckades gå ner 180 kilo under tiden som tv-teamet följde honom.

Han var även med i uppföljaren två år senare; Where are they now?

Sean Milliken dog till följd av komplikationer efter en infektion.