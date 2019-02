Gene Littler vid US Open i Birmingham. Han blev 88 år gammal. AP foto

Den amerikanske golfspelaren Gene Littler, har avlidit i en ålder av 88 år. Han brukade kallas ”Gene the machine”.

Bland hans många framgångar kan nämnas segern i US Open 1961, många PGA-segrar varav den första var i hemstaden San Diego 1954. Han vann totalt 29 tävlingar på PGA-touren och han vann även två tävlingar i Japan och en i Australien.

Efter cancerdiagnosen 1972 vann han fyra titlar till.

På 1980- och 1990-talet spelade Gene Littler på Champions tour, där han vann åtta tävlingar. Han blev invald i World golf Hall of Fame 1990.