Sångaren och basisten från The Monkees, Peter Tork, har avlidit i en ålder av 77 år.

Han var med då The Monkees slog igenom på 60-talet. Tillsammans med Davy Jones, Mickey Dolenz och Michael Nesmith bildades The Monkees och tv-serien slog igenom stort i USA. Gruppen blev landets svar på The Beatles och de nio av deras sånger hamnade på hitlistorna.

The Monkees återförenades många gånger och gjorde en turné i samband med 50-årsjubileet 2016.

Peter Halsten Thorkelson var född i Washington DC och han spelade inte bara bas utan även gitarr, banjo och keyboard. Han sjöng och skrev låtar och rönte stora musikaliska framgångar.

Bland några av hans soloalbum kan nämnas Stranger things have happened (1994), Once again (2001), Saved by the blues (2003), Cambria hotel (2007) och Step by step (2013).

2009 diagnostiserades han med en ovanlig form av tungcancer.