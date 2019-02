Upplänning snabbast i Kortvasan

Vasaloppets vintervecka inleddes under fredagen med Kortvasan. Foto Ulf Palm / TT / ARKIV

Längdskidor

I skuggan av längdskid-VM i österrikiska Seefeld inleddes Vasaloppsveckan under fredagen.

Snabbast på den inledande Kortvasan var upplänningen Pontus Nordström som vann spurtstriden in under målportalen i Mora.

Från starten utanför Oxberg till målet i Mora hängde han samman med Ludwig Tärning, och efter de 30 kilometernas åkning skiljde det till slut en sekund.

Segertiden var knappt en minut snabbare än fjolårets Kortvasa.

De första startgrupperna gick ut klockan 9:00, och därefter startade nya med en kvarts mellanrum. Målet i Mora stänger 18:30.

Totalt 6 813 åkare var anmälda till årets upplaga av Kortvasan.

Huvudattraktionerna är Tjejvasan som körs under lördagen, och Vasaloppet som går av stapeln nästa söndag.

Preliminärt är det 60 000 anmälda till årets vasaloppsvecka. Flest anmälda kommer från Stockholm med 11 621 deltagare, följt av Västra Götaland som i år har femsiffrigt antal (10 840). Trenden talar för att västlänet kommer ha flest deltagare under Vasaloppet den 3 mars.

Från Skåne är det preliminärt 2 589 deltagare, vilket gör det till länet med sjunde flest deltagare.