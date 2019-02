Våren är här – men det var på håret

Väder Våren är här och det i hela Skåne.

Men det var mycket nära att den meteorologiska våren fått skjutas upp.

Under torsdagskvällen kunde meteorologerna konstatera att kriterierna för att utropa en meteorologisk vår i Skåne var uppfyllda.

Några timmar senare kröp kylan in och under morgontimmarna var det minusgrader i stort sett hela länet.

– Hade det varit ett dygn till hade vi med stor sannolikhet fått skjuta upp vårens ankomst, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.

Meteorologiskt sätt inträffar våren nämligen när det har varit över noll i dygnsmedeltemperatur sju dagar i sträck.

Det har varit över noll i dygnsmedeltemperatur sedan förra fredagen och därmed klarade sig våren med nöd och näppe.

Datumet för våren ankomst räknas nu från den dag sjudagarsperioden inleddes, alltså den 15 februari.

– Den har kommit. Hela Skåne har fått vår även om det just nu är lite kallare, säger Moa Hallberg.

På en hel del ställen längs de skånska kusterna har det inte ens varit vinter. I till exempel Ängelholm, Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad går vi nu direkt från höst till vår.

Någon risk för att helgens kyligare väder får inverkan på våren finns dock inte.

Har SMHI en gång utropat den meteorologiska våren kan den inte tas tillbaka, oavsett hur kallt det än blir framöver.

