Arvingarna säger ”ja” i Mellon

Femte gången i Melodifestivalen, 26 år sedan de vann samma tävling med ”Eloise” och 30 år som band. Nog finns det mycket för bandet Arvingarna att fira. Men först ska de säga ”ja” till kärleken.

Egentligen skulle Arvingarna ha varit med i Melodifestivalen förra året, men de hoppade av i sista sekund innan artisterna presenterades.

– Det var inte läge helt enkelt, vi väntade fortfarande på den där låten som skulle fånga oss totalt, säger Casper Janebrink.

Nu har just den där låten kommit. Med låten ”I do”, sa Arvingarna ett självklart ja till att medverka i året Melodifestival.

– Redan vid första uppspelningen av låten blev jag väldigt glad, och det är det jag gillar mest med låten, att man blir glad och positiv av den. Musikmässigt är det en popig upptempolåt, schlagerpop kan man säga, med influenser av 1960- och 1970-talen. Det här är Arvingarna 2019. Om ”Eloise” var ungdomskärleken så är ”I do” kärken mitt i livet, forsätter Casper.

Hur är den kärleken?

– Har man ett långt förhållande så vet man att det inte bara är en dans på rosor. Då gäller det att tänka till, att inte glömma att personen är kärleken i sitt liv. Även om det är tuft ibland så måste man försöka fokusera på ljusglimtarna. Jag tror att väldigt många känner igen sig i låten, och det gör även vi i Arvingarna. Vi har haft långa förhållanden allihopa.

Kan man applicera det på Arvingarna som band också? Ni har ändå hållit ihop i 30 år nu.

– Ja absolut. För fem år sedan var det en liten kris så vi fick sitta ner och prata igenom vår situation och försöka komma fram till vad vi ville med vår grupp. Just då kändes det inte så himla roligt längre och hade vi inte gjort något åt situationen då vet jag inte om vi hade fortsatt. Men vi var överens om framtiden, kände att vi behövde våga satsa för att vinna, och att vi skulle försöka spela på bra scener i Sverige, sikta mot större festivalspelningar och krogshower, och inte minst minska på spelningarna på dansbandsställen. Det har lett oss fram till där vi är idag. Vi är med i Mellon, vi har gjort en del krogshower och ska göra fler till hösten, och i sommar är vi med i Diggiloo-turnén. Det ger oss möjlighet att göra det vi vill och även möta vår breda publik, säger Casper Janebrink.

– Vi spelar också in en ny skiva nu som ska vara klar i mitten av mars. Så det är mycket att klämma in. Men det är väl så när man jubilerar, säger Lars ”Lasseman” Larsson och skrattar.

Men för veteraner som Arvingarna går det att ha många bollar i luften. Och så har de ju gjort det här med Melodifestivalen ett antal gånger tidigare.

– Ja, det är femte gången vi är med nu, det är helt galet egentligen, och det är 26 år sedan vi vann med ”Eloise”, säger Lars.

Hur känner ni för den låten idag?

– Vi gillar den naturligtvis, den är en sådan stor del av oss. Jag minns när Lasse Holm som har skrivit den ringde upp oss och skulle spela upp den. Alla i bandet bara sa wow och tyckte att den var super. Lite den känslan hade vi faktiskt när vi hörde ”I do” första gången också, säger Larsson entusiastiskt.

Men hur var det 1999 när ni tävlade med låten ”Det svär jag på”. Caspers mikrofon fungerade ju inte, så man hörde bara när ni körade!

– Ja, usch, haha. Vi hörde ju att det inte fungerade när Casper sjöng i mikrofonen men tänkte att jaja, det är väl något tekniskt strul bara som gör att vi inte hör det men att det hörs i tv-rutan. Men nej. Det gjorde det inte. Så det var bara att köra låten igen. Tack och lov hade spelat ihop så pass länge redan då och var trygga i vårt artisteri även om något gick fel. The show must go on!