Fotboll På 90- och 00-talet var Daniel Granqvist en välkänd hockeyprofil i nordöstra Skåne i både Tyringe SoSS och Kristianstads IK.

Numera är 43-åringen lagledare i Djurgårdens IF – och under lördagen var han tillbaka i sina gamla hemtrakter för Svenska cupen-mötet med Hässleholms IF.