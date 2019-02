Johansson Norgren starkast i spurten

skidor Svenskan tog sin tredje seger i Tjejvasan.

Efter tjeckisk seger i fjol blev det åter svenskt i topp när Tjejvasan avgjordes under lördagen. Efter drygt en timmes och tjugo minuters körning var de tre milen avverkade, och tre elitåkare tog sista svängen med chans på segerkransen.

Britta Johansson Norgren hade fått dra mycket under loppet, och var också den som svängde in på upploppet först. Tätt i rygg låg Lina Korsgren och fjolårsvinnaren Katerina Smutna.

– Jag tyckte att det var lite kämpigt där ute, men till slut kände jag att jag inte fick vika ner mig. Jag var uppe och körde så många gånger och fick ingen riktig hjälp, säger Johansson Norgren.

Hon stakade frenetiskt, och knäckte först Smutna, och till slut också Korsgren.

– Långspurt kostar på och jag gav Lina en fin rygg, men tjurigheten var det inget fel på, skrattar segrarinnan.

Taktiskt sett var Johansson Norgrens tredje seger inte någon fullträff.

– Men jag har lite svårt att hålla mig lugn när det är tävling. Med några kilometer kvar kände jag mig taggad med adrenalin och då var det bara att köra på, säger Johansson Norgren.

Lina Korsgren räknade med att det skulle bli en spurtuppgörelse, som det så ofta blir i Tjejvasan, och försökte hänga i.

– Jag var ganska säker på att jag skulle känna mig stark på upploppet, men det räckte inte riktigt till, konstaterar Korsgren som med hundra meter kvar tvingades inse att luckan till Johansson Norgren växte snarare än krympte.

I mål blev det en sekund mellan de båda svenskorna, och sedan ytterligare några ner till Katerina Smutna.