Dahlqvist spurtade hem lagguldet

skidor

Stina Nilsson och Maja Dahlqvist bärgade det första svenska guldet i skid-VM under söndagens sprintstafett.

Fyra lag gick in på upploppet när medaljerna skulle fördelas, och Maja Dahlqvist längst ut till vänster var, precis som i semifinalen, först över mållinjen.

Tvåa slutade överraskningen Slovenien, som segade sig förbi Norges Maiken Caspersen Falla under andra halvan av upploppet.

– Jag vet att Maja är dyngstark på upploppet och att hon skulle kriga hela vägen in i mål, säger Stina Nilsson till SVT.

För Dahlqvist och Nilsson blev det därmed revansch för den individuella sprinten i torsdags då Dahlqvist körde ihop med Jonna Sundling i sista kurvan inför upploppet, och bara fick en sjätteplats, medan Stina Nilsson slutade tvåa bakom Falla.

– Jag mår mycket bättre nu, så det är kul, säger Maja Dahlqvist till SVT efter guldet.

När det var dags för herrarna var Sverige en positiv överraskning, trots att man tvingats kasta in Oskar Svensson i stället för en sjuk Viktor Thorn.

Svensson gjorde ett jättejobb och skickade ut Calle Halfvarsson i tät på sista sträckan, men precis som i individuella sprntfinalen blev det tjuv- och rackarspel inför stora nedförslöpan då lagen stannade upp och ingen ville ta täten.

Det blev ryssen som tog täten, men Norge som vann loppet. Halfvarsson var med i bronsmatchen, men spurtades ner av Italien, och Sverige fick nöja sig med fjärdeplatsen.