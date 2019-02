Komikern och skådespelaren Brody Stevens har avlidit i en ålder av 48 år.

Han var född i Los Angeles och var under skolåren en framgångsrik basebollspelare. Så småningom blev det alltmer stand-up, och han var med under några år i tv-showen Brody and Teina.

Därefter har han framträtt i stora tv-shower som exempelvis Late night med Conan O’Brien, Jimmy Kimmel live, Late friday, The late show med Craig Kilborn. Han hade tv-roller i bland annat Childrens hospital, Comedy bang! bang, Tosh O och han dök regelbundet upp i panelen hos Chelsea lately.

2010 lanserade han sig egen poddsändning The Brody Stevens experiment och 2011 spelade han in poddsändning med komikerna Esther Povitsky och Brian Redban, Brode & Esther.

2011 spelade han in en dokumentär komediserie för HBO, Brody Stevens: Enjoy it!

Han hade även en del filmrollen, som i Road to Park City (2000), Jesus is magic (2005), Baksmällan (2009), Due date (2010) och Baksmällan II (2011).