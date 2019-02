Göinge satsar på ambassadörer

Håkan Mårtensson från Hanaskog driver Fika i New York – och är nu även ambassadör för Östra Göinge.

ÖSTRA GÖINGE Östra Göinge kommun har utsett fem officiella ambassadörer. Tanken är att ambassadörerna ska marknadsföra kommunen.

Tre av de fem ambassadörerna presenterades på måndagen av Anna Bertram, verksamhetschef för strategi och tillväxt, Katarina Sülau, kommunikatör, och Camilla Palm, turismansvarig.

– Vi vill visa att det finns förebilder som bor här eller kommer härifrån eller har flyttat hit. Personer med stort engagemang som kan inspirera andra, säger Camilla Palm.

– Ambassadörerna har redan ett stort nätverk och de kan skapa ännu mer engagemang för platsen, för Skånes gröna hjärta, säger Anna Bertram.

De fem ambassadörerna är:

o Anna Odebäck, inflyttad smyckedesigner som bor i Oröd och driver företaget Shieldmaid.

o Lizette Scheich, professionell e-sportare från Hanaskog.

o Sofia Nilsson (C), riksdagsledamot från Broby.

o Håkan Mårtensson, master chocolatier som driver Fika i New York, kommer från Hanaskog.

o Martin Nygren, entreprenör, bor numera i Kristianstad, men kommer från Hanaskog.

– De är utvalda med omsorg, säger Camilla Palm.

– Vi är glada och tacksamma över att de så glatt sa ja när vi frågade dem, det här är ju frivilligt och det utgår ingen ekonomisk ersättning.

De fem ambassadörerna kommer under 2019 på olika sätt att stödja marknadsföringen av Östra Göinge som Skånes gröna hjärta, både på egen hand och i samarbete med kommunen.

Bland annat ska de under tvåveckorsperioder ha hand om kommunens Instagramkonto (Skånes gröna hjärta) och målet är att ambassadörerna ska öka intresset för det ytterligare.

Först ut är Lizette Scheich, som man kan följa på Skånes gröna hjärta på Instagram med start nästa vecka.