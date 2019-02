Beverley Owen, känd för originalrollen som Marilyn Munster i första säsongen av tv-serien The Munsters, har avlidit i en ålder av 81 år.

Hon föddes med namnet Beverley Ogg och växte upp i Ames, Iowa. Under skoltiden tog hon skådespelarlektioner för den kände läraren Sanford Meisner och efter examen flyttade hon till New York för att satsa på en karriär i tv-rutan.

Hon ändrade sitt namn och tog småjobb för att hanka sig fram tills hon skrev kontrakt med Universal studios och var med bland annat i Kraft mystery theatre, The Virginian, Wagon tran och Bullet for a badman.

Genomslaget kom med The Munsters på 60-talet. Beverley Owen lämnade serien då hon gifte sig med producenten Jon Stone, och efter att familjen utökats med två döttrar fortsatte hon sina studier i Amerikansk historia och tog en master 1989. Hon har genom åren dykt upp på olika scener och spelat in en del reklam.

Hon var bland annat med i såpoperan Another world.