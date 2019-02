En man med många intressen

Göran Lindman, Tormestorp, Hässleholm, har avlidit i en ålder av 77 år. Hans närmsta är sonen Mattias, gift med Monika, och dottern Katarina med maken Jonas samt deras barn Melinda och Alexander.

Mitt under brinnande krig föddes Göran i Laholm 1941.

Under de första åren flyttade han mycket på grund av att hans far var typograf och jobbade på olika tidningar. Städerna han bodde i var bland annat Kalmar och Karlskrona innan adressen blev Hertigknutsgatan i Halmstad.

I unga år började han som springsjas på Hallandsposten.

Sedan gjorde han militärtjänst i Hässleholm, där han mötte sin blivande fru Gunnel. De träffades på dansstället Björksäter i Hässleholm, en vanlig onsdagskväll.

Efter det läste Göran till elingenjör på Hässleholms tekniska skola och efter studenten fick han jobb i Malmö på Industriverken, nära Rörsjöparken.

Gunnel och Göran gifte sig 1967 i Västra Skrävlinge kyrka. Vid uttåget gick Göran på “fel” sida om Gunnel. Detta var, enligt Görans mening, orsaken till det osedvanligt lyckliga äktenskapet.

I december flyttade de in i den nya lägenheten nära Värnhemstorget.

Därefter gick flyttlasset till Halmstad där Göran jobbade på Hallands elektriska förening. Under den tiden jobbade han med elbesiktningar runt om i Halland, bland annat Varbergsorten. Han var uppskattad av många han besökte och blev ofta inbjuden på fika hos lantbrukarna.

Något år senare byggde de ett nytt hus på Bärnstensvägen, Vallås, i Halmstad. Tiden där var hans bästa, enligt honom själv. Under den perioden föddes barnen Mattias och Katarina.

1984 gick färden vidare till Tormestorp, mycket på grund av att Gunnel behövde komma ifrån havsklimatet för att minska hennes andningsbesvär.

Här började Göran jobba på Statens elektriska inspektion, som senare ändrade namn till Elsäkerhetsverket. Göran tog ut förtidspension för att vara med Gunnel, som nu var sjukpensionär.

Göran tyckte om att resa med Gunnel och de besökte tillsammans flera kontinenter.

Han var mycket allmänbildad, vilket hjälpte honom när han löste korsord, lyssnade på Melodikrysset och Ring så spelar vi.

Han var mycket historieintresserad och var med under utgrävningar flera somrar i rad på Hovdala slott under ledning av arkeologen Anders Ödman.

Stora intressen var trädgården, konst, ord och ordförståelse. Han var också mycket sportintresserad, han följde gärna Tipsextra och körde och tittade på när lilla Vittsjös damer spelade fotboll i allsvenskan.

Göran tog Gunnels bortgång, 2012, mycket hårt. Trots detta träffade han nya vänner på restaurangen Farozon i Hässleholm, där han åt middag varje dag till sin bortgång.

Vi har haft stort utbyte av både Gunnel och Göran och deras minne lever.