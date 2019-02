Steanley Donen har avlidit

Filmregissören, koreografen och dansaren Stanley Donen, har avlidit i en ålder av 94 år.

Han var född i Columbia, South Carolina och flyttade i tonåren till New York, där han bland annat fick medverka i teateruppsättningen av Pal Joey, tillsammans med Gene Kelly.

1943 fick han jobb som koreograf på Metro-Goldwyn-Mayer och fick då återigen arbeta med Gene Kelly i filmen Omslagsflickan (1944). 1949 regisserade han sin första film, New York dansar.

Bland många av hans filmer kan nämnas Kärlekskarusellen (1947), Killer McCoy (1949), Vi träffas ikväll (1948), Kungligt bröllop (1951), klassikern Singin’ in the rain (1952), Sju brudar, sju bröder (1954), Under Bagdads måne (1955), Kär i Paris (1957), Den lille prinsen (1974) och Vi skyller på Rio (1984).

Han belönades med en heders-Oscar för sin livsgärning.