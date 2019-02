Westernskådespelare är död

Den amerikanske skådespelaren Morgan Woodward har avlidit i en ålder av 93 år.

Under sin långa karriär medverkade han i över 250 filmer och tv-program.

Han föddes i Fort Worth Texas och började med teater under åren på Agriculture college i North Texas, där han tog sin examen 1948. Därefter läste han juridik vid University of Texas i Austin. Under denna period sjöng han i olika band och höll även en radioshow.

Från 1958 till 1961 var han med i The life and legend of Wyatt Earp. Han var även med i 12 avsnitt av Wagon Train mellan 1958 och 1965.

Morgan Woodward spelade i två avsnitt av originalserien Star Trek, han spelade Dr Simon van Gelder i Dagger of the mind (1966) och kapten Ron Tracey i The Omega glory.

Han gjorde rollen som Marvin ”Punk” Anderson i långköraren Dallas, från 1980 till 1989. Han spelade mot James ”Zeb Macahan” Arness i västernserien Krutrök mellan 1955 och 1975.

Han har även haft roller i bland annat Days of our lives, Spanarna på Hill Street, Gunsmoke, Arkiv X, The A-team och Millennium. Bland filmerna kan nämnas Rebell i bojor (1967), Laglös stad (1971), Daltonligan (1975), Polishämnaren (1976) och Gunsmoke: to the last man (1992).

1988 fick han ta en emot en Golden Lariat award för sitt bidrag inom westernområdet vid National Western film festival. Andra utmärkelser var en Golden Boot award.