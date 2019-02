”Tekniken är vår femte ensemblemedlem”

Vi fortsätter att följa arbetet med Sara Bergmark Elfgrens pjäs Oscar Liljas försvinnande. Premiären 9 mars närmar sig och vi var med på första kostymrepetitionen på premiärscenen Hipp och fick ett snabbt snack med föreställningens fyra skådespelare - Alexander Abdallah, Lilja Fredrikson, Ana Stanišic och Phlip Lithner.

På scen i Oscar Liljas försvinnande:

Alexander Abdallah (spelar Rémy som drömmer konstnärsdrömmar): Utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö 2015-2018. Har bland annat medverkat i Rapunzel och Romeo & Julia på Helsingborgs stadsteater och Snubben lättar på sitt hjärta på Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen. Han är också regissör till kortfilmen Jag skiner inte utan er mina bröder, världspremiär på Göteborgs filmfestival 2019.

Lilja Fredrikson (spelar Louise som vill bli fotograf): Utbildad på Stockholms Dramatiska Högskola 2012–2015. Har bland annat medverkat i En annan värld 2017 och Karl-Bertil Jonssons julafton 2018 på Malmö Stadsteater. Har gjort tv-serien Siri på banan (2018) för SVT och bland annat också medverkat i Möta Hösten Tillsammans? på Parkteatern, Stora Teatern och Dansens hus (2015–2016) och Tio över ett på Norrbottensteatern (2018).

Philp Lithner (spelar Jonas som har författardrömmar): Utbildad vid Teaterhögskolan i Luleå 2012–2015. Har bland annat medverkat i teaterföreställningarna Vad vi ljuger om när vi ljuger om Italien på Masthuggsteatern 2018, Nelly Rapp på Teater Martin Mutter 2017, Pastor Qvist på Marsvinsholmsteatern 2017 och Hemulen som älskade tystnad på Masthuggsteatern 2016. Har även medverkat i filmer och tv-serier som Vår tid är nu säsong 3 2018, Alla hästar hemma 2018, Medan vi lever 2015 och Det mest förbjudna 2015.

AAna Stanišic (spelar Mina som vill bli poet): Utbildad vid Stockholms Dramatiska Högskola 2012 – 2015. Skådespelare och koreograf, aktiv inom så väl teater som film. Har bland annat medverkat i teaterföreställningarna I morgon är nu på Örebros länsteater 2018, Trollkarlen från Oz och pappas bil på Ung scen Öst 2017 och filmer som Me and my me & my och Cops. Har också koreograferat till exempel Du måste flytta på dig på Unga Klara 2018.

Källor: malmostadsteater.com, ana.stanisic.jimdo.com, philiplithner.com