Utsläppen från lastbilstrafiken ökar

Inrikes De sammanlagda utsläppen från vägtrafiken ökar trots att bilar med låga koldioxidutsläpp premieras. Och det är inte oväntat lastbilarna som står för de största utsläppen. Antalet sålda lastbilar slog rekord i fjor.

Efter flera års minskning ökar nu koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Huvudorsaken är den ökande lastbilstrafiken och att andelen biodrivmedel inte fortsatt öka. Utsläppen beräknas ha ökat totalt med cirka 0,5 procent eller 76 000 ton under 2018.

Under förra året ökade lastbilstrafiken med knappt 3 procent, medan personbilstrafiken i stort sett var oförändrad. Det genomsnittliga utsläppet av koldioxid från en personbil var 122 gram/km under 2018 vid blandad körning, vilket är samma siffra som under 2017. Det framgår av preliminära utsläppsiffror för vägtrafiken under 2018 i Trafikverkets och Transportstyrelsens redovisning.

För att nå klimatmålet om att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent behöver utsläppen minska med 8 procent årligen fram till 2030. Bland annat vill Trafikverket att det blir färre lastbilar och mer gods på järnväg och sjöfart.

– Utöver skärpta styrmedel för energieffektivare fordon och ökad andel förnybar energi, handlar det om mer kollektivtrafik, gång och cykel i tättbebyggda områden, säger Marie Hagberg, avdelningschef för transportkvalitet på Trafikverket.

Utsläppen bland bensin- och dieseldrivna bilar fortsätter att öka. Bensindrivna personbilar står för den största andelen av nybilsregisteringen, samtidigt som koldioxidutsläppen från dessa fordon är den högsta sedan 2014.

Men genom ökad andel elbilar och laddhybrider kunde ändå utsläppen för nya personbilar under 2018 hållas kvar på samma nivå som 2017, enligt ett pressmeddelande från Trafikverket.