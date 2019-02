Varmaste februaridagen hittills under tisdagen

Väder I tisdags uppmättes den högsta februaritemperaturen hittills i Sverige.

Enligt SMHI var det 16,7 grader varmt i Karlshamn under tisdagen, men även på andra orter slogs värmerekorden.

Det tidigare rekordet var på 13 grader och slogs alltså med råge.

Det rekordet sattes i småländska Västervik och Ölvingtorp 1961.

SMHI skriver att det är de senaste dagarnas ovanligt milda väder som lett till att det lokalt slagits värmerekord både i södra Sverige och i norra delen av landet.

Under natten till onsdagen var det dimmigt men molnen har lättat under morgonen. Under dagen väntar soligt och klart väder med temperaturer på mellan 8 och 13 grader, varmast blir det i Skåne.

Igår uppmättes den högsta februaritemperaturen någonsin i Sverige på 16.7 grader i Karlshamn! 🌡️Även flera andra värmerekord slog under gårdagen. Galet! — SMHI Väder (@SMHIvader) 27 februari 2019

