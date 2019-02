Ännu en spion gripen

Sverige En persion som misstänks för så kallat flyktingspionage greps under onsdagen.

Det är andra gripandet för misstänkt olovlig underrättelseverksamhet på en vecka. Ärendena ska dock inte ha med varandra att göra.

I onsdags grep Säkerhetspolisen, Säpo, en person misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person. Den gripna personen har tidigare varit anhållen i sin utevaro. Gripandet skedde med stöd av Polismyndigheten, meddelade Säpo på torsdagen på sin hemsida.

Den gripna personen misstänks för att ha ägnat sig åt så kallat flyktingspionage, en metod att försöka hindra flyktingar från att uttrycka kritik mot regimen i det land de har flytt ifrån.

Enligt Dagens Nyheter greps mannan 11:50 på onsdagen i centrala Stockholm och brottet ska ha ägt rum i Stockholmsområdet mellan den 10 april och 30 september förra året.

Säpo uppger att man har arbetat med ärendet, som inte ska ha något att göra med den misstänkta spion som greps tidigare i veckan, under en längre tid och bedrivit ett intensivt underrättelse- och utredningsarbete.

– Det här ärendet har i nuläget ingen koppling till något annat eventuellt ärende. Det är alltid bäst att säga ”i nuläget” eftersom alla förundersökningar kan ju leda framåt och ge kopplingar till annat, säger Säkerhetspolisens presschef Karl Melin till DN.

Så sent som i tisdags greps en person senast för misstänkt olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Mannen greps under ett möte i centrala Stockholm.

– Det handlar om en person som misstänks ha värvats som agent av en rysk underrättelseofficer som arbetat under diplomatisk täckmantel i Sverige, sa Daniel Stenling, enhetschef för kontraspionage vid Säkerhetspolisen då i ett pressmeddelande från Säpo.

Den misstänkte som greps i tisdags jobbar inom svensk högteknologisk industri med uppgifter som Säpo bedömer som intressanta för främmande makt.

– Hoten mot Sverige är mer omfattande än på flera år, och den tekniska utvecklingen har gjort att statliga aktörers cyberinhämtning blivit mer avancerad. Samtidigt pågår också den traditionella personbaserade inhämtningen, att man värvar agenter. Kombinationen ger både bredd och djup i statliga aktörers inhämtning av hemlig information, säger Daniel Stenling.