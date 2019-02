Efter värmerekorden – nu blir det kallare

SKÅNE Efter värmerekord och vårkänslor blir det kallare i Skåne i helgen.

De senaste februariveckorna har varit ovanligt varma.

Så varma att värmerekordet för hela landet slogs i veckan.

I tisdags uppmättes den högsta februaritemperaturen hittills i Sverige då det var 16,7 grader varmt i Karlshamn.

Men även på skånska orter slogs rekordet.

Bland annat var det rekordvarmt i Malmö där meteorologerna utfört mätningar sedan 1917.

14,1 grader uppmättes i Malmö i tisdags, säger varmare än en del midsomrar.

– Man får säga att det varit ovanligt varmt de senaste veckorna, säger Sandra Andersson, meteorolog på SMHI.

Men nu blir det kallare.

Under natten mot fredagen väntas minusgrader i stort sett hela landet och det blir kallare även under dagen.

På lördag ökar molnigheten vilket också leder till att temperaturen ökar något men hamnar ändå inte mer än på några få plusgrader.

Dagen efter, på söndagen, passerar ett regnområde under dagen. Det blir också blåsigt och med temperaturer på 7-8 grader.

Även i nästa vecka blir det regnigt och det blir fortsatta plusgrader under dagarna.

Nattetid däremot kylnar det på och temperaturen lär sjunka ner mot nollan eller under.

– Det kan säkert vara lite vanskligt på vägarna i nästa vecka, säger Sandra Andersson.