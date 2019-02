Sam­ti­digt som Donald Trump, med makten att trycka på knappen, träffar sin kol­le­ga i Nord­ko­rea Kim Jong Un, ock­så med kärn­va­pen­ka­pa­ci­tet, hotar två andra kärn­va­pen­makter, In­di­en och Pak­istan, att in­leda öppna krigs­hand­lingar i ett fjär­de krig med varandra.

Rap­porter pekar på att båda länderna låtit krigs­flyg­plan flyga in över gran­nen. Kan­ske har ett el­ler två in­dis­ka plan skjutits ned. Som van­ligt när länder för krig el­ler är på gränsen till krig går upp­gifterna i sär. Det första som dör i krig är san­ningen, brukar man säga.

Oav­sett vad som är sant är ut­veck­lingen i det om­tvis­tade om­rå­det Kash­mir oroande. Att två kärn­va­pen­stater står på randen till krig kan leda till ka­ta­strof.

In­di­ens pre­mi­är­mi­nis­ter Narendra Modi låg lite illa till in­för det kommande valet. Det främjar inte åter­håll­sam­het. Han har mo­bi­li­serat stora trupper vid den kashmirska stil­le­stånds­lin­jen. Om han låter val­tak­tiska hän­syn spela in ökar riskerna.

Pa­ki­stans pres­i­dent har upp­manat till åter­håll­sam­het med hän­vis­ning till just kärn­va­pen­in­ne­havet. Det kan sam­ti­digt ses som ett hot.

Kina, som haft kon­flikter med In­di­en och på senare tid sam­ar­betat med Pak­istan, har bett länderna att hålla hårt i sina va­pen. Trump lär inte agera från Ha­noi, men andra i den ame­ri­kans­ka led­ningen bör ut­nyttja alla ka­naler med både In­di­en och Pak­istan för att för­hindra ett öp­pet krig mel­lan kärn­va­pen­staterna.