Misstänkt mördare omhäktad

Hässleholm

Den 43-årige man som misstänks för mord på en kvinna i centrala Hässleholm omhäktades under torsdagen. Mannen är på sannolika skäl misstänkt för mord.

Det var i början av februari om polisen larmades till en lägenhet i centrala Hässleholm där det pågick ett bråk. Det visades sig senare bråket resulterat i att en kvinna bragts om livet.

Den häktade mannen befann sig i lägenheten under bråket och han anhölls samma dag. Han har suttit häktad sedan i början av februari.

Mannen har även delgivit en misstanke om mordförsök på en annan anhörig under samma tillfälle.

Åtal ska vara väckt senast den 28 mars.