Danssamarbete som utmanar blicken

Föreställningen Korea Connection, där dansare från Skånes Dansteater arbetat med en koreansk koreograf och koreanska dansare med en Sverigeverksam ”utbyteskoreograf” har väckt stort intresse i båda länderna.

Utbytet mellan Skånes Dansteater och Korea National Contemporary Dance Company beskrivs av Åsa Söderberg, konstnärlig ledare och vd för Skånes Dansteater, som ett slags blindträff i dans.

Korea Connection har premiär på Skånes dansteater i morgon lördag 2 mars. Det är en dansföreställning i tre delar där den första, Immixture, har koreografi av Sungsoo Ahn som är Korea National Contemporary Dance Companys konstnärlige ledare. Dansen ingår också i kompaniets standardrepertoar.

Som andra del i föreställningen visas sedan den Sverigeverksamme koreografen Fernando Melos koreografi för de koreanska dansarna, The Longest Distance Between Two Points, och till sist blir det Burnt offering, den koreanska koreografen Hyerim Jangs koreografi för Skånes Dansteater.

– Vi har en entusiastisk och trogen publik, men det här verkar ha fascinerat ovanligt mycket, säger Söderberg om intresset för föreställningen.

Samarbetet mellan Skånes Dansteater och Korea National Contemporary Dance Company inleddes för två år sedan. I Malmö blir det sju föreställningar, sedan blir det Skånes Dansteaters tur att resa till Seoul i slutet på månaden. Intresset i Korea har varit så stort att de fått lägga till en extra föreställning.

Burnt offering har många impulser från traditionell koreansk dans, som Hyerim Yang arbetat mycket med. Att kommunicera koreografi och rörelse över språk- och danstraditionsgränser var inte helt enkelt, berättar Jang. Hon kom fram till att man måste börja från grunden och berätta för svenska dansare hur man ser på rörelse i traditionell koreansk dans.

– I koreansk traditionell dans använder man händerna och armarna mycket mer. Det var viktigt att förklara och visa hur de traditionella cirkelrörelserna ska se ut och hur man ska använda handlederna på ett särskilt sätt, säger Hyerim Jang.

Laura Lohi, en dansarna i Burnt offering, säger att man som modern dansare fick skaffa sig ett nytt förhållningssätt.

– Här får man hålla igång energin hela tiden, hålla en cirkelrörelse i kroppen. Man släpper inte mellan rörelserna, som vi är vana vid. Det kändes att detta hade djupa rötter någon annanstans.

En annan, lite oväntad skillnad var hur man riktar blicken. Vad ska man titta på? I koreansk dans är det en viktig fråga. Ska man blicka mot horisonten, eller till och med bortom den, i ett drömtillstånd, eller ska man fokusera på en punkt närmare, eller ett litet, begränsat område? De frågorna var vanliga från de svenska dansarna, enligt Hyerim Jang.

Ritual och tradition kommer igen i Burnt offering inte bara genom sina referenser till klassisk koreansk dans, utan också som en kommentar till människolivets mer eller mindre medvetna ritualer, som också kan ses som ett slags offer eller uppoffring. Stycket kommenterar bland annat kroppsarbete som ett slags ritual och dansarna framträder färgade av koldamm, i gruvhjälmar.

Jang samarbetar sedan många år tillbaka med kompositören Youngjoo Lee, som också gjort den explosiva musiken till Burnt offering. Även den har många intryck från traditionell dans, men låter mycket modern för västerländska öron.

– Scenografin är återhållsam både av konstnärliga och praktiska skäl. Det är varken lätt eller billigt att frakta en scenografi över halva världen, säger Åsa Söderberg.

Korea National Contemporary Dance Company bjuder ofta in utländska koreografer och under samarbetet upptäcktes att de båda danskompanierna ofta arbetat med samma personer. Det fanns många gemensamma konstnärliga beröringspunkter och inte bara kulturskillnader.

En av orsakerna till att man tagit initiativ samarbetet just i år är att de diplomatiska relationerna mellan länderna firar sextioårsjubileum.