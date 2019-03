Den amerikanska skådespelerskan Lisa Sheridan, känd bland annat från tv-serien CSI, har avlidit i en ålder av 44 år.

Hon var född i Macon, Georgia och studerade vid Carnegie Mellon University, varefter det blev studier i Moskva innan hon landade i Los Angeles.

Bland några av de många tv-serier hon medverkat i kan nämnas Legacy (1998), FreakyLinks (2000), Brottskod försvunnen (2005), Strong medicine (2005) Invasion (2005), The mentalist (2009), NCIS (2009) och Halt and catch fire (2014).

Hon spelade även i flera filmer, som Pirates (2003), Elsa & Fred (2014), A magic Christmas (2014) och Only God can (2015).