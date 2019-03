Gripande om Kurskkatastrofen

Film/recension

Kursk

Regi: Thomas Vinterberg

Medverkande: Matthias Schoenaerts, Colin Firth, Pernilla August och Max von Sydow med flera

Betyg: 4

När det kalla kriget töat konstaterade väst något överraskade att den ryska krigsmaskinen i mångt och mycket var en koloss på lerfötter. Puttin hade inte suttit länge i Kreml förrän Ryssland började spänna musklerna igen och år 2000 var Barents hav åter skådeplatsen för den ryska flottans senaste begivenheter över och under vattenytan.

Nu har den danska regissören Thomas Vinterberg, känd för bland annat filmerna Festen och Jakten, gjort filmen Kursk som skildrar katastrofen när den ryska ubåten K-141 Kursk drabbades av en explosion ombord. Tveksamma order gjorde att man inte åtgärdade eller ställde in sitt uppdrag när några torpeder gav varningssignaler om att de var överhettade och då började den mänskliga faktorn spöka. Än mer när Kreml vägrade väst att skicka hjälp till den havererade ubåten med sina 118 besättningsmän ombord. Det var inte förrän det var försent som Kreml gav klartecken för väst att sätta in sina betydligt effektivare resurser än det ålderstigna ryska räddningsfartyg som misslyckats gång på gång.

Thomas Vinterbergs film om den tragiska händelsen är gripande och klaustrofobisk och inte bara en film om själva katastrofen utan också om de starka band som finns mellan sjömän och om politikens offer på systemets altare.

Många starka kort på rollistan ger också den här historien extra draghjälp. Matthias Schoenaerts är karismatisk som en slags far för sin besättning och ger dem hopp om räddning in i det sista. Max von Sydow gör med små medel en kuslig studie om arvet efter Chrusjtjov och Brezhnev i rollen som amiral Petrenko.

Det är också en prestation att hålla publiken i spänning trots att vi alla vet att det hela slutade i mörkaste moll trots kommendörkapten Russells (Colin Firth) energiska bearbetning av det ryska toppstyret. En av veckans sevärdheter på bio utlovas.