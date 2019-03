Lundaforskare gräver fram 3 000 år gammal sfinx

Lund/Egypten Lundaforskarnas utgrävning i Egypten har gjort ett 3 000 år gammalt fynd vid Gebel el-Silsila i Assuan-provinsen.

Man har hittat en sandstensverkstad och flera skulpturer från det så kallade Nya Riket.

Fakta:

Nya riket är den moderna beteckningen på perioden 1550 före Kristus till 1070 före Kristus i det forntida Egypten. Perioden är, på grund av landets ställning och de rika arkeologiska fynd som gjorts, känd som Egyptens storhetstid.

Den svenska utgrävningen vid Gebel el-Silsila sker under överinseende av generalsekreteraren för Egyptens antikvitetsministerium, Dr Mostafa Waziri, och generaldirektören för Assuan- och Nubien-inspektoraten, Abdel Moniem,

Upptäckten filmades av det brittiska produktionsbolaget Windfall Films för National Geographic Channel (The Lost Treasures of Egypt: Warrior Pharaoh Queen) som för närvarande går på TV, och för brittiska Channel 4 (Secrets of Egypt’s Valley of the Kings) där den kommer att visas i mars.