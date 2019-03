Missförstånd stoppar familjehus i Kyrkskolan

Lars Olsson (C) vill ha Familjens hus i Kyrkskolan.

Hässleholm Det var ett missförstånd som strök Familjens hus från den nya detaljplanen för Kyrkskolan.

– Diskussionen som föregick beslutet handlade endast om Kyrkskolebyggnaden. Senare har det framkommit att slopandet av c-beteckningen ska göras på planen i sin helt. Vi har hela tiden varit inne på att Familjens hus skulle etablera sig i den gamla folkskolebyggnaden. Nu togs den möjligheten bort i planförslaget som skickats ut för genomgång, säger Lars Olsson (C) ledamot i barn- och ungdomsnämnden.

Nu har han lämnat in ett så kallat initiativärende till nämnden där Lars Olsson yrkar att beteckningen C, som medger offentliga och kommersiella verksamheter, stryks för den delen som omfattar gamla folkskolan.

Han vill även att planförslaget som avser torg framför Kyrkskolan stryks.

Lars Olsson hoppas att c-beteckningen återinförs när synpunkter har lämnats in på förslaget till detaljplan.

– Ärendet ska upp i nämnden igen nästa månad, då även mitt initiativärende finns med, kommenterar han.

Kommunen har för avsikt att sälja Kyrkskolan till Hässlehem.

De vill bygga så mycket bostäder det går i fastigheten, men är även öppna för kontor, som planförslaget medger.

Kommunen har planerat för Familjens hus i gamla folkskolan i drygt ett år och innan dessa har Region Skåne, som driver Familjens hus tillsammans med kommunen diskuterat nya lokaler för familjehuset.

De är mycket trångbodda i dag och behöver mer plats för alla besökare.

– Familjehuset är en succé, säger Lars Olsson.

Birte Sandberg (C) regionråd och ordförande i primärvårdsnämnden är förvånad över att Familjens hus har strukits från detaljplanen och vill nu ha en dialog med kommunen om hur famljehusets framtida lokalbehov ska tillgodoses.

– Vi har budgeterat för Familjens hus i Kyrkskolan kommande år, säger hon.

KR Syd Fastigheter i Kristianstad är villiga att erbjuda lokaler för Familjens hus i något av sina hus på fastigheten Fornbacken 6 vid sjukhuset.

Ponsinh Kongpachtih, ägare till bolaget har lämnat in ett förslag till detaljplan för fastigheten för bostäder.

– Jag har 700 kvadratmeter, som kan användas för Familjens hus i dag. I de nya hus som jag planerar kan mycket väl Region Skåne beredas plats. Vi är villiga att ta en diskussion med dem om det, säger Ponsinh Kongpachtih.