Pampig hyllning av Ella och George Gershwin

Ella Fitzgerald, även kallad The first lady of song. Foto: TT

”En hyllning till Ella Fitzgerald”

Medverkande: Rigmor Gustafsson, Sharon Dyall, Ellen Andersson & Malmö SymfoniOrkester plus saxsektion och kompgrupp.

Dirigent: Anders Berglund.

Malmö Live 28 februari 2019.

Betyg: 4

Ella Fitzgerald (1917-1996), även kallad The first lady of song, är förvisso väl värd att hyllas – alla dagar på året. Och visst fick hon en värdig, ja rent av grandios, hyllning inför en fulltalig publik på Malmö Live igår och i förrgår.

Men frågan är om inte konsertens huvudperson ändå var George Gershwin (1898-1937), en av 1900-talets allra största musikpersonligheter alla kategorier. Han var upphovsman till samtliga 19 musikstycken som framfördes, de allra flesta med text av hans bror Ira Gershwin.

För att göra denna hyllningskonsert, som enligt programmet var tillägnad Ella – och inte Gershwin – så högklassig som möjligt hade Anders Berglund trummat ihop tre av vårt lands allra mest hörvärda jazzsångerskor, Rigmor Gustafsson, Sharon Dyall och Ellen Andersson. Och för att få lite extra jazzstuk i orkesterklangerna hade Malmö Symfoniorkester kompletterats med en utmärkt, lokalt rekryterad, saxsektion, en superb förstetrumpetare, Anders Gustavsson, och en kompgrupp anförd av pianisten John Venkiah.

Av de tre sångerskorna kan, ska och bör ingen framhållas före den andra. De var sinsemellan tämligen olika, vilket bidrog till en skön omväxling.

Gustafsson var, som alltid, säkerheten själv och skulle förmodligen inte kunna sjunga smaklöst även om hon försökte. Hennes tolkning av ”Our love is here to stay”, i vilken även gitarristen Thomas Hallberg fick komma till tals (tons), var en av konsertens många toppar. ”Someone to watch over me”, i vilken hon hade Nelson Riddles fantastiska originalarrangemang för Ella i ryggen, gick sannerligen inte heller av för hackor.

Ytterst mångkunniga Sharon Dyall är en helt annan sorts jazzsångerska är Gustafsson. Hon bygger inte sina insatser på lika exakta och sofistikerade detaljer. I stället kopplar hon på massor av gott humör, svängglädje och en suverän publikkontakt.

Några av de sånger hon hade valt, eller kanske hade blivit beordrad(?), att framföra passade henne som hand i handske. Den festliga valsen ”By Strauss” satt precis som den skulle. Likaså ”Just another rhumba”, en av Gershwins mindre kända skapelser. Kanske var det ingen tillfällighet att båda dessa nummer var arrangerade av geniet Nelson Riddle.

Utan att på något sätt underskatta Gustafssons och Dyalls insatser – båda var utmärkta – så var kvällen, åtminstone för mig, Ellen Anderssons. Hon är förmodligen den minst kända av de tre sångfåglarna, åtminstone av Malmöpubliken, men har sedan sitt stora genombrott för ett par år sedan med albumet ”I’ll be seeing you” blivit formligen överhöljd av utmärkelser. Alla lika välförtjänta. Hon är både ytterst personlig och spännande, kommer med oväntade vändningar, såväl harmoniskt som rytmiskt, och behärskar till och med konsten att klippa till med lite scatsång här och var.

Något som förresten även var en av Ella Fitzgeralds många paradgrenar, men som ofta, när andra försöker sig på det, bara blir pinsamt. ”There’s a boat that’s leavin’ soon for New York”, ur Gershwin-operan Porgy and Bess, i arrangemang av Mats Hålling, gjorde Andersson till något alldeles extra.

Henne vill vi höra mycket mer av vad det lider. Är det månne Ellen Andersson som kommer att efterträda Monica Zetterlund på den vakanta jazzsångersketronen? Omöjligt är det inte.

Alla Gershwin-sånger som framfördes under konserten är alltså förknippade med Ella Fitzgerald. Men vilka sånger är inte det? Mellan åren 1956 och 1964 gjorde Ella åtta så kallade ”Song books” varav en med Gershwin-material. De övriga var tillägnade några andra av USA:s stora ”songwriters”: Irving Berlin, Richard Rodgers, Jerome Kern, Cole Porter och så vidare.

Totalt lär Ella Fitzgerald ha spelat in över 200 album som sålts i mer än 40 miljoner exemplar!

Jan Olsson