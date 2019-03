Tre svenskar avancerade i första passet

Friidrott När inomhus-EM i Glasgow drog igång tog tre av sex svenskar sig vidare från det inledande kvalpasset.

Sex svenskar var i farten under fredagens inledande pass i inomhus-EM i friidrott. Två av dessa kvalade in till finaler senare under mästerskapet.

MAI:s Thobias Nilsson Montler kom till längdhoppskvalet med gruppens näst främsta säsongsnotering. Efter ett övertramp i första hoppet hade han tio centimeter kvar på plankan i det andra, och landade på 7,95, vilket var den satta kvalgränsen för att säkert ta sig till final.

– Blev lite nervös i första med ett ganska ordentligt övertramp. Jag fick korrigera ganska mycket, men det löste sig, säger Nilsson Montler till SVT, som kände att han var på väg mot övertramp också i andra hoppet och fick slå av lite på tempot in mot plankan.

Efter avslutat kval var det bara tre som klarat den gränsen, så sista resultat till finalen blev 7,64.

Lovisa Lindh tog sig säkert till semifinal genom att sluta tvåa i sitt kvalheat på 800 meter. Under heatet låg hon heller aldrig sämre än tvåa, och under sista varvet hade hon åtminstone fem meter ner till konkurrenterna bakom, innan hon slog av på tempot under de avslutande meterna.

–Det var ju bara att ta sig vidare som var målet, så det var en bra start. Nu är det bara att fokusera om till i morgon och förhoppningsvis till söndag, säger Lindh till SVT.

Tredje svensk som tog sig vidare var MAI:s Jonas Leandersson på 3000 meter. Svensken slog sitt personbästa, och gick in på en sjätteplats i sitt kvalheat, men fick i och med det lita till tiderna då bara de fyra bästa var garanterade final.

– Det känns hur lätt som helst att springa i den här farten, men i efterhand känner jag frustration över att jag är feg. Jag kände med två, tre varv kvar att jag kunde springa om dem, men jag mesar för mycket och är för nöjd, säger Leandersson till SVT.

Andre svensk i grenen var Suldan Hassan, som dock slutade för långt ner i andra kvalheatet för att kunna konkurrera om finalplats.

19-årige Carl Bengtström lyckades inte ta sig vidare från sitt kvalheat på 400 meter. Från den svåra innerbanan låg han klart sist när löparna gick in på gemensam bana, och när två löpare föll framför honom tvingades han sakta in och ta ett par kliv utanför banan för att inte dras in i vurpan.

– Lite oturligt med två löpare som föll precis framför mig, så jag tappade rytmen helt. Jag kom helt ur fas, tyvärr, säger Bengtström till SVT.

Hans 49:50 var drygt två sekunder från säsongsbästat, och alldeles för långsamt för att ta sig vidare från kvalet.

Även Matida Hellqvist löpte 400 meter, och slog sitt personbästa när hon för första gången var under 54 sekunder (53.93)

En som inte tog sig till EM var Häglingesonen Wictor Petersson, tävlande för MAI. Han slog till med 20,65 förra helgen, vilket var tre dagar för sent för att ta kvala in. I fredagsförmiddagens kulkval skulle Peterssons resultat dock räckt till en femteplats.