De gick vidare till finalen

Mello Anna Bergendahl, Nano, Lisa Ajax och Arvingarna gick segrande ur Andra chansen till finalen i Friends Arena nästa lördag.

I den första duellen tävlade två Mello-rutinerade mot varandra, Andreas Johnson och Anna Bergendahl.

2010 skickade Sverige Anna Bergendahl till Eurovision Song Contest i Oslo med låten This is My Life. Artisten lyckades då inte vidare från semifinalen och blev där med det första bidraget sedan kvalomgångarna infördes 2004 som Sverige missade finalen – nu är hon tillbaka och redo för revansch med bidraget Ashes to ashes.

Men Andreas Johnsson har också en stor vana när det kommer till Melodifestivalen, artisten ställer nämligen upp för sjunde gången med sitt bidrag Army of us . En tuff duell med två rutinerade helt enkelt.

Vinnare i duell nummer ett: Anna Bergendahl

I den andra duellen möttes Mellodebutanten Vlad Reiser med bidraget Nakna i regnet och Nano med Chasing Rivers. 2017 placerade sig Nano på en andraplats strax efter vinnaren Robin Bengtsson efter att ha fått tittarnas röster men inte juryns.

Vinnare i duell nummer två: Nano

Las Vegas? Nej, vi är inte i Vegas ikväll utan i Nyköpings Arenor Rosvalla, men Martin Stenmarck är där och tillbaka med låten Låt skiten brinna. Stenmarck tävlade i den tredje duellen mot tjejen med den starka rösten – Lisa Ajax och låten Torn.

Vinnare i duell nummer tre: Lisa Ajax

I fjärde och sista duellen kämpade Rebecka Karlsson, även hon en Mellodebuntant, med låten Who I Am mot bidraget I do framfört av dansbandsgiganterna Arvingarna.

Vinnare i duell nummer fyra: Arvingarna