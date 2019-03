Ett danssamarbetet som faller väl ut

Dans/Recension Tre verk bjuds det på när det är världspremiär för Korea Connection, ett internationellt samabete mellan Skånes Dansteater och Korea National Contemporary Dance Company.

Inledande Immixture har en välfunnen titel då ordet både kan betyda blandning/mix och deltagande/delaktighet. För detta verk, som ingår i standardrepertoaren hos Korea National Contemporary Dance Company, av Ahn Sungsoo innehåller en rad teman men också musik från såväl Korea som Turkiet och Europa samt på ett litet hörn USA. På ett övergripande plan är dock detta ett rekviem och här kombineras det högstämda allvaret med en sällsam elegans i rörelserna och, faktiskt, vissa mer lekfulla inslag. Den koreanska danstekniken innebär roterande rörelser och att armar och händer används på ett synnerligen raffinerat vis. Likaså förekommer långsamt glidande rörelser. Det är fascinerande att se. I en kort scen utför den manlige dansaren ett litet hiphopnummer som på ett anslående vis kontrasterar till den kvinnliga dansarens serena framtoning i inledningsscenen.

Vi får även möta dansare från det koreanska danskompaniet i aftonens andra verk, The longest distance between two points, som koreograferats av Sverigebaserade Fernando Melo. Det rör sig även här om en blandning av olika stilelement. Genom att använda plankor i dansrörelserna gestaltas hur gränser sätts upp, en individ spärras in, släpps ut och hur gränserna, de fysiska och de psykologiska, ständigt är i förändring. Det är ett anslående verk väl värt att begrunda i en värld där pengar rör sig fritt över nationsgränser medan människor inte kan göra det.

Slutligen i Burnt Offering är det dansare från Skånes dansteater som framför ett verk i koreografi av Hyerim Jang och musik av Young Joo Lee. Det blir till ett spännande möte mellan olika tradtioner och kulturer. Temat är att offra — till högre makter, men här huvudsakligen gestaltat som något vardagligt. Det existentiella motivet att offra sin tid i arbetslivet, eller för något högre mål eller kollektivt syfte. Gestaltningen är suggestiv med gruvarbetartematik, hjälmar, koldamm och pannlampor. Musiken närmar sig emellanåt industrialgenren med synnerligen tunga och kraftfulla ljud och beats. Dansnumret när dansarna rör sig endast i ljuset från pannlamporna är ett av flera briljanta inslag.

Sammanfattningsvis konstaterar jag att detta samarbete fallit mycket väl ut. Som helhet är Korea Connection en verkligt stor dansbegivenhet som inte bör missas!