Skådespelaren Nathaniel Taylor har avlidit i en ålder av 80 år.

Han var född i St Louis, Missouri och arbetade som elektriker vid Performing arts society i Los Angeles, då han blev erbjuden att provspela för en roll.

Han slog igen på 70-talet i sitcom-serien Sanford and son, där han gjorde rollen som Rollo Lawson och serien fick i början på 80-talet en spinoff.

Han gjorde första versionen av Jim-Jam i serien The redd foxx show 1986 och på slutet av 70-talet var han med i tv-serien What’s happening!! Han var även med i ett avsnitt av The Bill Cosby show.

Bland några av hans filmer kan nämnas Trouble man (1972), As above, so below (1973), Passing through (1977) och The Hunter (1980). Några av tv-serierna han spelat i är bland annat Harry O (1974) och Grady (1975) och han har även medverkat i dokumentärerna Spirits of Rebellion (2011) och American masters (2016).

Nathaniel Taylor var gift med Loretta och de hade sju barn tillsammans.

När skådespelarkarriären var över öppnade han en studio för unga, framtida skådespelare.