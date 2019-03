The Prodigys frontman död

Dödsfall På 90-talet förenade The Prodigy rave-scenens dansbeats med punkens attityd och aggressiva utspel. Det resulterade i hits som Firestarter och Breath.

Nu rapporterar brittiska medier att gruppens frontman, Keith Flint, har hittats död i sitt hem i Dunmow i Essex. Han blev 49 år gammal.



Enligt tidningen The Independant var polisen fortfarande på plats vid sångarens hem vid halv två-tiden på måndagen, trots att man inte betraktar dödsfallet som misstänkt.

Polisen larmades till Flints bostad strax efter klockan åtta på morgonen.

– Vi uppärksammades på oro för en persons välfärd vid en adress på Brook Hill, North End, strax efter 08.10 på måndagen. Vi ryckte ut och, tyvärr, så dödförklarades en 49-årig man på plats. Hans anhöriga har underrättats, säger en representant för Essex-polisen till brittisk media.

The Prodigy var en del av det tidiga 90-talets ravescen och slog igenom på bred front 1996 med hitsinglarna Firestarter och Breath, som båda toppade den brittiska hitlistan, och med albumet The fat of the land, gruppens tredje, som kom årets därpå.

Med sitt aggressiva sound med ena benet i techno och bigbeat och det andra i punk och alternativrock slog bandet en brygga mellan danskids, indiepopfans och rockers. Keith Flint var inte bara gruppens sångare utan också dess självklara visuella fokus med sina piercingar, vilda blick och utflippade frisyr.

När den svartvita videon till Firestarter visades på Top of the pops skrämde Flints utspel barn – eller i alla fall deras föräldrar – så till den grad att BBC bannlyste den.

– Vi var farliga och spännande! Nu är det ingen som vill vara farlig. Det är därför folk tvångsmatas med kommerisella mallstöpta skivor bara är säkra, säkra, säkra, sa Keith Flint i en intervju med The Guardian.

Totalt sålde The Guardian uppskattningsvis 30 miljoner skivor, fick ta emot en lång rad priser – inklusive två Brit awards, tre MTV Music Awards. fem MTV Europe Music Awards, två Kerrang Awards och två Grammy-nomineringar. Alla gruppens album, förutom debuten Experience från 1992, toppade den brittiska albumlistan. Deras senaste album No tourists kom i november 2018.

Vid sidan om The Prodigy hade Keith Flint ett band som bar hans efternamn. Han var inbiten motorcyklist och vann framgångar med sitt eget motorcykel-team Team Traction Control som vunnit flera TT-lopp.

”Det är med djupaste chock och sorg som vi kan bekräfta vår bror och bästa vän Keith Flints död. En sann pionjär, innovatör och legend. Han kommer alltid att saknas oss. Vi tackar er för att ni respekterar alla berörda personers integritet vid denna tidpunkt” säger The Prodigys övriga medlemmar i ett uttalande som publicerats på Twitter.

It is with deepest shock and sadness that we can confirm the death of our brother and best friend Keith Flint. A true pioneer, innovator and legend. He will be forever missed.

We thank you for respecting the privacy of all concerned at this time. pic.twitter.com/nQ3Ictjj7t

— The Prodigy (@the_prodigy) 4 mars 2019