Bomber har hittats på Heathrow

Utrikes Flera bomber har hittats på Londonflygplatsen Heathrow.

Enligt BBC har fler bomber som beskrivs som små och ihopplockade hittats i postpaket i A4-storlek.

Paketet har oskadliggjorts av specialpersonal och ärendet har överlämnats till polisens antiterroristavdelning.

Ingen person ska ha skadats.

We're treating the incidents as a linked series & keeping an open mind regarding motives. Flights at Heathrow & City Airport have not been effected. Train services at Waterloo Station continue to operate. As a precaution, some DLR services were suspended but now fully operational

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 5 mars 2019