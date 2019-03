Glimåkra

På måndagen upprättades en polisanmälan om beteendebrott i trafiken efter en händelse under en färdtjänsttransport. Enligt anmälan ska en person på måndagseftermiddagen ha åkt färdtjänst mellan Glimåkra och Knislinge. Under färden uppges chauffören ha använt sin mobiltelefon under långa stunder. Passageraren ska själv ha tagit upp sin mobiltelefon för att filma förloppet. Användandet ska inte ha orsakat någon olycka eller liknande enligt polisen.