Den prisbelönte fotografen Yannis Behrakis, har avlidit i en ålder i sviterna av cancer, i en ålder av 58 år.

Han var född i Aten, Grekland och studerade fotografering vid Atens School of arts and technology och han fick sin Bachelor vid Middlesex universtiy.

På mitten av 80-talet arbetade han i en fotostudio, men han fick snart upp ögonen för nyhetsfotografering och började med ett frilansjobb för Reuters 1987.

Som fotograf på nyhetsbyrån Reuters i nära 30 år, har han bevakat oroligheter, naturkatastrofer och nyheter från jordens alla hörn. Han har bevakat bland annat Ayatollah Khomeinis begravning i Iran, kriget i Kroatien, Bonien och Kosovo, den grekiska finanskriset och flyktingvågen 2015. Han har fotograferat jordbävningar i Turkiet, Olympiska spel och många internationella idrottstävlingar.

Han var nära att mista livet vid ett överfall i Sierra Leone 2000, där en amerikansk reporter och en spansk kameraman dog.

Han har ställt ut sina bilder bland annat i Aten, Thessaloniki, London, New York, Rom, Bercelona, Portugal, Frankrike och i Dubai.

Yannis Behrakis har fått många fina utmärkelser, som exempelvis Pulitzerpriset (2016), Årets nyhetsfotograf i Europa, Årets fotograf i Grekland, tre gånger har han vunnit Bayeux-Calvados awards för krigskorrespondenter, Årets fotograf för The Guardian newspaper (2015), Årets fotojournalist för Reuters (2015) och Days Japan International Photojournalism Awards (2016).