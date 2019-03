Hässleholm

Polisen har fått in flera anmälningar om källarinbrott som skett under tiden söndag till måndag.

Dels en anmälan från en bostadsrättsförening på Norregatan som anmäler inbrott i sex olika källarförråd. Oklart vad som stulits från förråden.

Anmälan om inbrott i ett källarförråd på Göingegatan har också inkommit. Inbrottet har också detta skett under perioden söndag till måndag. Enligt anmälan är det stulna bland annat bord och stolar samt handverktyg, skruvdragare och vinkelslip.