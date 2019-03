Luke Perry avled efter en stroke

Den amerikanske skådespelaren Luke Perry, har avlidit efter en massiv stroke. Han blev 52 år.

Han slog igenom som Dylan McKay i tv-serien Beverly Hills 90210.

Coy Luther Perry III var född i Mansfield, Ohio.

Det var från 1990 till 2000 han blev en stor tonårsidol efter producent Aaron Spellings tv-hit Beverly Hills. Luke Perry lämnade serien 1995 men återkom i de två sista säsongerna.

Luke Perry han har därefter medverkat i flera filmer och tv-serier, som exempelvis Buffy vampyrdödaren (1992), Normal life (1996) och The fifth element (1997).

Han gjorde rollen som pastor Jeremiah Cloutier i fängelsedramaserien Oz (2001-2002), var med i tv-serien Jeremiah (2002 till 2004), Alice upside down (2007), John från Cincinnati (2007) och The final storm (2010).

Hans senaste roll var i Netflix-serien Riverdale, där han spelade Archies pappa, och där har han nyligen avslutat inspelningen av kommande säsong.

Framöver har han även en filmroll i Quentin Tarantinos Once upon a time in Hollywood, som handlar om Charles Manson.

Skådespelaren somnade in på sjukhuset, omgiven av sina två barn Jack och Sophie, fästmön Wendy Madison Bauer, exfrun Minnie Sharp, samt hans mor och syskon.