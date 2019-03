Fyra frågor till …

Petrina Solange, som på torsdagskvällen, dagen före den Internationella kvinnodagen firar ”kvinnodagsafton” på Snack, Snapphanebygdens Comedy Club, på Farozon, med enbart kvinnliga komiker på scen.

1. Grattis till att för andra gången ha utsetts till Årets kvinnliga komiker. Vad betyder priset för dig?

– Jag vet riktigt vad det betyder men det är väldigt roligt att uppmärksammas för allt hårt jobb man lagt ner.

2. Hur jämställt är det inom svensk ståuppkomik?

– Jag vet inte hur jämställt det är men det kommer fler och fler komiker hela tiden vilket bidrar till att scenen blir mer mångfacetterad på alla möjliga sätt och i dom kretsar jag hänger är folk medvetna.

3. Vad kan Hässleholmspubliken förvänta sig av dig i kväll?

– Dom kan förvänta sig råa men framför allt djävligt roliga skämt. Exakt vilka skämt jag väljer bestämmer jag mig för när det börjar närma sig.

4. Vad har du annars på gång under 2019?

– Jag har fullt upp. Året ut kommer jag att fortsätta köra stand up såklart och spela in och vara med i dom tre olika poddar som jag på ett eller annat sätt är med och driver.

Måndag, Jorden går under och Spelsekten, heter dom. Våran stand up klubb ”Stå upp Under Jord” som Johannes Finnlaugsson, Anton Magnusson och Arman Hreinsson och jag har ihop kommer fortsätta köra stand up-kvällar varannan onsdag. Jag ska släppa min Stand up show Knivapidde och ett bootleg album online. Det är vad jag minns nu men jag har säkert glömt mer än hälften.

Fotnot: Intäkterna från kvinnodagsaftonen går till Frida kvinnojour i Hässleholm.