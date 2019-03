Mindre intäkter från p-garage

HÄSSLEHOLM

Förväntningarna på att hyra ut p-platserna i det underjordiska garaget på Norra Station är orimligt höga.

Det menar tekniska förvaltningen, som nu föreslår att politikerna kräver att intäktskravet skrivs ner.

Sedan 2014 har kommunen förväntat sig att dra in en miljon kronor om året i parkeringsintäkter på platsen. Det har visat sig vara långt ifrån verkligheten.

Under 2016 var intäkterna knappt 100 000 kronor och under 2017 cirka 243 000 kronor.

Första halvan av 2018 var parkeringsgaraget stängt med anledning av den anlagda branden.

Efter branden har sju platser permanent försvunnit eftersom en sprinklertank installerats.

Nu anser tekniska förvaltningen att ett rimligt intäktskrav för parkeringsgaraget istället vore cirka 400 000 kronor. Därmed bör 600 000 kronor återföras till förvaltningen.