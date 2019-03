Bjuder in ungdomar till konsert och stipendieutdelning

Sösdala Den unika premiären av Studentsångarnas solistkonsert med anledning av utdelandet av 2019 års Otto Lindbladstipendiet har mötts av stort intresse.

Arrangörerna vill nu särskilt bjuda in ungdomar till konserten.

– Uppslutningen av musik- och sångarvänner från hela Sverige till konserten är bred, berättar Michael Wallenberg initiativtagare till priset.

Prissumman på 50 000 kronor utdelas under närvaro av ordförande för Stiftelsen Mellby Gård, Rune Andersson och hustrun Mona.

Stipendiet är det största i sitt slag i Sverige för de riktigt unga sångsolisterna och just därför erbjuder man ungdomar under 18 år biljett för en krona samt ungdomar på 18-25 ett pris på 50 kronor. Pensionärer betalar 100 kronor. Biljetter kan köpas på Cigarrmagasinet i Hässleholm eller via ticketmaster.se.

Stiftelsen Mellby Gårds donation till Otto Lindbladstipendiet, som skall delas ut under de kommande tolv åren, har premiär den 17 mars, med konsert och prisutdelning i Norra Mellby kyrka klockan 12.30.

Bland de medverkande under söndagens konsert, förutom Studentsångarna och stipendiaten sopranen Karin Blom 22 år, finns bland andra Bengt Hall, bördig från Osby, förutvarande chef både för Malmö Opera och Kungliga Operan och med ett förflutet, som ordförande och dirigent för Lundasångarna samt Stig Persson som var lundasångarnas ordförande under drygt 25 år.

CarlHåkan Larsén mångårig musikskribent i Sydsvenskan och även han tidigare ordförande i Studentsångarna, kommer att vara konferencier under konserten.

Priskonserten avslutas traditionsenligt med allmän samling vid Otto Lindblads grav.

