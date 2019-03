HÄSSLEHOLM

En okänd person riktade ett hot mot omsorgsförvaltningen via deras ”lämna en synpunkt”-formulär på kommunens hemsida. Hotet kom in under natten mot onsdagen.

– Det är ett hot ställt till hela förvaltningen där hotaren önskar att det går illa för dem och deras familjer, säger Magnus Vendler på Hässleholmspolisen.