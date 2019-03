Väder Det blir regnigt och blåsigt när lågtrycken avlöser varandra under helgens gång.

– Det kommer att bli en vädermässigt stökig fredag, konstaterar Max Lindberg-Stoltz, jourhavande meteorolog på SMHI.

Fredagen börjar nämligen med regn, och när det väl avtar framåt eftermiddagen ersätts det av hårda vindbyar. SMHI har utfärdat en klass 2-varning och flaggat för stormbyar på 25-27 m/s.

– Prognosen talar om kortvarigt med kraftig vind. Under en till ett par timmar blåser det som värst, säger Lindberg-Stoltz.

Under de blåsiga timmarna finns det dock chans att vädret klarnar upp. Men det är bara tillfälligt.

– Vinden lugnar ner sig framåt kvällen, men då mulnar det på i stället. Nästa nederbördsområde kommer in under sen natt eller tidig morgon, konstaterar Lindberg-Stoltz.

Molnen kommer framför allt att innehålla regn, men på sina håll kan det komma inslag av snö. Temperaturen är nere och vänder på ett par, tre plusgrader innan det blir någon grad varmare mitt på dagen.

– Det kommer att komma nederbörd tidvis under hela lördagen och en bit in på söndagen också, säger Lindberg-Stoltz.

Och efter det? Jo, det blir ett tillfälligt uppehåll innan nästa nederbördsområde drar in under natten till måndagen.

– Vi har lågtryck på lågtryck som drar in över södra Sverige, och det är blöta dagar som väntar framöver. När lågtrycken dragit vidare öster om Sverige får vi nordliga vindar med kallare luft, och i alla fall på nätterna kan det bli minusgrader. Men det gäller främst i nästa vecka, säger Lindberg-Stoltz.